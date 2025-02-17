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الصين تحذر من مرور الفرقاطة الكندية عبر مضيق تايوان: انتهاك للسلام

01:06 م الإثنين 17 فبراير 2025

فرقاطة

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(وكالات)

أدان المتحدث باسم قيادة العمليات في المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، لي شي، اليوم الاثنين، مرور الفرقاطة الكندية HMCS Ottawa عبر مضيق تايوان، مؤكدًا أن هذا التصرف يقوض وينتهك السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار لي في بيان نشره الحساب الرسمي لقيادة عمليات المنطقة الشرقية على تطبيق "وي تشات"، إلى أن تصريحات الجانب الكندي تشوه المبادئ القانونية واعتبرها مضللة، مضيفًا أن الأفعال الكندية تخلق عمداً الفوضى والاضطرابات في مضيق تايوان.

وأكد لي شي أن قوات منطقة العمليات في حالة تأهب قتالي مستمر، مستعدة للتصدي بكل حزم لكافة التهديدات والاستفزازات.

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جيش التحرير الشعبي الصيني لي شي HMCS Ottawa فرقاطة مضيق تايوان
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