إعلان

مصدر أمني لبناني: المستهدف في صيدا محمد شاهين أحد كوادر حركة حماس

12:53 م الإثنين 17 فبراير 2025

قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين لبنانيين قولهما، إن الغارة الإسرائيلية على مركبة في صيدا جنوبي لبنان استهدفت قياديا في حماس.

فيما قال مصدر أمني لبناني للجزيرة، إن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا هو محمد شاهين أحد كوادر حركة حماس.

ويوضح المصدر أنه تم إجراء فحوصات الحمض النووي للتأكد من هوية الشخص المستهدف في صيدا.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، سيارة عند ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية: "استهدفت مسيرة للعدو الإسرائيلي سيارة على الأوتوستراد البحري عند ملعب صيدا البلدي"، مشيرة إلى أن "السائق كان ما زال في داخلها.

ولفتت إلى أن سيارات الإسعاف و الإطفاء هرعت إلى مكان الاستهداف.

وكانت الوكالة أفادت بسماع دوي انفجار عند مدخل صيدا الشمالي وعدسات المواطنين التقطت سيارة مشتعلة بالنيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عملية صيدا حركة حماس اغتيال كوادر حركة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وتحذير جديد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور