مصدر أمني لبناني: المستهدف في صيدا محمد شاهين أحد كوادر حركة حماس

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين لبنانيين قولهما، إن الغارة الإسرائيلية على مركبة في صيدا جنوبي لبنان استهدفت قياديا في حماس.

فيما قال مصدر أمني لبناني للجزيرة، إن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا هو محمد شاهين أحد كوادر حركة حماس.

ويوضح المصدر أنه تم إجراء فحوصات الحمض النووي للتأكد من هوية الشخص المستهدف في صيدا.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، سيارة عند ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان.

المركبة التي قصفها الاحتلال في صيدا جنوب لبنان. pic.twitter.com/BmJJta39PD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 17, 2025

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية: "استهدفت مسيرة للعدو الإسرائيلي سيارة على الأوتوستراد البحري عند ملعب صيدا البلدي"، مشيرة إلى أن "السائق كان ما زال في داخلها.

ولفتت إلى أن سيارات الإسعاف و الإطفاء هرعت إلى مكان الاستهداف.

وكانت الوكالة أفادت بسماع دوي انفجار عند مدخل صيدا الشمالي وعدسات المواطنين التقطت سيارة مشتعلة بالنيران.