بعد إسرائيل.. وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض

(وكالات)

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمحادثات المتوقعة مع المسؤولين الروس في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا منذ ما يقارب الثلاث سنوات.

وتأتي زيارة روبيو، إلى المملكة العربية السعودية بعد أن أنهى زيارته إلى إسرائيل واجتماعه خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تأتي هذه المحادثات بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمر كبار المسؤولين الأمريكيين ببدء مفاوضات بشأن الحرب، التي تعهد مرارًا بإنهائها خلال حملته الانتخابية.

من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي تحدث عبر الهاتف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم السبت، مع مسؤولين روس في السعودية إلى جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك وولتز والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

من جانبه صرح الكرملين، في وقت سابق اليوم، أن سيرجي لافروف، ومستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيشاركان غدا الثلاثاء في محادثات مع مسؤولين أمريكيين في المملكة العربية السعودية بشأن استعادة العلاقات الأمريكية الروسية.

وقال الكرملين، إن سيرجي لافروف ومستشار بوتين، يتوجهان اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض.

تعد هذه المحادثات من بين أولى المناقشات رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والروس وجهًا لوجه منذ سنوات، وتهدف إلى تمهيد الطريق لعقد اجتماع بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا.

وفي الوقت نفسه، يتواجد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المنطقة، حيث وصل إلى الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد. وأوضح زيلينسكي أنه يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية وتركيا.