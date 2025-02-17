لإجراء مشاورات أمنية.. نتنياهو يوقف شهادته في محكمة تل أبيب

(وكالات)

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، قاعة المحكمة أثناء إدلائه بشهادته في تهم الفساد الموجهة إليه، وذلك وفقًا لما أعلنه ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

ويمثل نتنياهو لليوم العاشر ضمن محاكمته بتهم فساد موجهة إليه، في محكمة منطقة تل أبيب.

وقال ديوان رئاسة الوزراء، إن نتنياهو غادر القاعة لمدة 20 دقيقة لإجراء "مشاورات أمنية عاجلة".

ومن المقرر أن يترأس نتنياهو اجتماعًا للمجلس الوزاري الأمني المصغر، مساء اليوم، لبحث التوجه نحو المرحلة الثانية من المفاوضات مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى.