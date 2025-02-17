رئيس البرلمان الإيراني یلتقی وزير الخارجية السوداني في طهران

طهران - (د ب أ)

التقى صباح اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني محمد باقر قاليباف، مع وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد الشريف، في طهران.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بأن وزير الخارجية السوداني الذي يزور طهران على رأس وفد، التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي في بهارستان، وأجرى محادثات معه.

وتأتي الزيارة الرسمية لوزير الخارجية السوداني، بدعوة من نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وكانت وكالة السودان للأنباء (سونا) نقلت عن عبدالعزيز حسن صالح، سفير السودان لدى إيران، قوله إن وزير الخارجية السوداني سيلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين لاطلاع الحكومة الإيرانية على التطورات في السودان، ولبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية.

وأشار السفير إلى أن لجنة التشاور السياسي بين السودان وإيران ستعقد اجتماعها الأول خلال الزيارة، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يونيو من عام 2024، كما سيبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ثنائيا وعالميا.

ووفق السفير السوداني، سيوقع الطرفان على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء لجنة التشاور السياسي التي تهدف إلى التنسيق والتفاهم في مختلف الموضوعات عبر آليات العمل الدبلوماسي والسياسي.