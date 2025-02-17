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الرياض تستضيف محادثات أمريكية روسية غدًا الثلاثاء

12:09 م الإثنين 17 فبراير 2025

سيرجي لافروف

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(وكالات)

صرح القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ويوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس فلاديمير بوتن، سيشاركان غدا الثلاثاء في محادثات مع مسؤولين أمريكيين في المملكة العربية السعودية بشأن استعادة العلاقات الأمريكية الروسية.

وقال الكرملين، إن سيرجي لافروف ومستشار بوتين، يتوجهان اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال الكرملين، إن تنظيم اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطروح للنقاش بين الوفد الروسي والأمريكي في المملكة العربية السعودية.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق عندما سئل عما إذا كان بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان وجهاً لوجه في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتستضيف الرياض، غدًا الثلاثاء، مباحثات بين روسيا والولايات المتحدة يعقدها وفدا كلا البلدين، من أجل بحث سبل إنهاء الحرب الأوكرانية.

وتحدث لافروف هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي من المقرر أن يصل إلى السعودية اليوم الاثنين بعد توقف في إسرائيل، وفق ما ذكر موقع أكسيوس.

ومن المتوقع أن ينضم إلى روبيو مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي قال لشبكة فوكس نيوز، إنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية.

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما، أن الوفود ستعد أيضا لاجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

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