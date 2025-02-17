حماس تثمن موقف القمة الإفريقية.. وتدعو لمحاكمة الاحتلال دوليًا



(وكالات)

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، عن تقديرها الكبير لما ورد في البيان الختامي للقمة الإفريقية، الذي أدان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفض انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، مؤكدًا أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس، إلى محاكمة الاحتلال دوليًا ووقف كافة أشكال التعاون والتطبيع معه حتى إنهاء احتلاله وعدوانه.

وأكدت الحركة أن هذه المواقف تعكس التزام دول القارة الإفريقية بتاريخها النضالي ضد الاستعمار والظلم، وانحيازها لقيم الحرية والعدالة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

واعتبرت حماس، أن هذا الدعم يشكل دفعة قوية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما يوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة قادته على جرائمهم.

ودعت حركة حماس، الدول الإفريقية إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية من خلال تصعيد الضغط السياسي والقانوني على الاحتلال، وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ومساندة صمود الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.