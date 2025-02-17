مقابل الدعم.. واشنطن تضغط على زيلينسكي لتسليم مكامن المعادن النادرة

(وكالات)

كشفت مجلة الإيكونوميست أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، منح الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، مهلة لا تتجاوز ساعة واحدة للموافقة على اتفاق يمنح واشنطن حقوق استغلال الموارد المعدنية النادرة والثروات الباطنية في أوكرانيا.

ووفقًا للمجلة، فإن الاقتراح الأمريكي تضمن مطالبة بالسيطرة الكاملة على هذه الموارد، وهو ما وضع زيلينسكي في موقف تفاوضي صعب. كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن بيسنت قدم للرئيس الأوكراني اتفاقًا ماليًا لم يتم توقيعه، فيما أكد زيلينسكي لاحقًا أنه رفض السماح لنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بالتوقيع على اتفاقية تمنح واشنطن حق الوصول إلى الثروات المعدنية الأوكرانية.

وكان زيلينسكي قد دخل الاجتماع مع بيسنت متوقعًا مناقشة الدعم المالي لكييف، لكنه فوجئ بتسلمه مذكرة تفاهم تتعلق بالموارد الطبيعية بدلاً من ذلك.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 3 فبراير الجاري، بأن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدات المالية والعسكرية. وفي اليوم التالي، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصدر مقرب من زيلينسكي، أن كييف وافقت على نقل بعض هذه المعادن إلى الولايات المتحدة في إطار صفقة المساعدات، فيما أبدى زيلينسكي استعداده لمنح واشنطن فرصًا للاستثمار في استخراج الموارد المعدنية الأوكرانية وتطويرها بشكل مشترك.