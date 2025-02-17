قادة أوروبا يعقدون قمة للتشاور حول خطط ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا

باريس- (د ب أ)

يجتمع قادة أوروبا اليوم الاثنين في قمة خاصة لمناقشة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع غير الرسمي في باريس قادة من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، وفقًا لما ذكره قصر الإليزيه.

وقال البيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من نظم الاجتماع لبدء المشاورات حول الوضع في أوكرانيا والتحديات الأمنية في أوروبا، مشيرا إلى أن العملية قد تستمر في صيغ أخرى.

وتهدف القمة إلى جمع جميع الشركاء المهتمين بالسلام والأمن في أوروبا، مع تنظيم الاجتماع بشكل مفاجئ خلال مؤتمر ميونخ للأمن.

وتخشى دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من أن تسعى الولايات المتحدة وروسيا إلى إيجاد حل للسلام بشكل ثنائي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على إنهاء الصراع، وتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتصر أوروبا وأوكرانيا على أنهما يجب أن يكونا جزءا من محادثات السلام. وفي وقت متأخر من يوم الأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يجب أن يتم إشراك أوكرانيا وأوروبا في المفاوضات.

وبخلاف ذلك، سيناقش القادة الأوروبيون في باريس استراتيجية أوسع فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة بعد سلسلة من المطالب والانتقادات من واشنطن.

وقال دبلوماسيون إن مسألة ما يمكن أن تسهم به أوروبا في اتفاق سلام محتمل سيجري بحثها أيضا، بعد أن طالبت الولايات المتحدة الأوروبيين بالمساهمة بشكل أكبر.

وتأتي قمة باريس في نفس الأسبوع الذي من المقرر أن يلتقي فيه روبيو مع ممثلين روس مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار الأمن القومي مايك والتز في السعودية.

ولن يكون هناك ممثلون من أوكرانيا أو أوروبا على طاولة المفاوضات خلال المحادثات في السعودية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق للتلفزيون الأمريكي بأنه لن يقبل أي حل للسلام لا تشارك فيه أوكرانيا.