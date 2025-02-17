الرئيس اللبناني: نتابع الاتصالات لدفع إسرائيل إلى الانسحاب

(وكالات)

أكد الرئيس اللبناني، جوزريف عون، اليوم الاثنين، أن الاتصالات مستمرة على مختلف المستويات من أجل ضمان التزام إسرائيل بالانسحاب في الموعد المحدد من جنوب لبنان وإعادة الأسرى.

وشدد الرئيس اللبناني، على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه رعاة اتفاق وقف إطلاق النار في دعم هذه الجهود.

ودعا جوزيف عون، الأطراف الدولية الضامنة للاتفاق إلى تحمل مسؤولياتها والمساهمة في تنفيذ بنوده، مشيرًا إلى أن لبنان يعمل بكل إمكانياته الدبلوماسية لضمان حقوقه وحماية سيادته.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر شوبا انتشر بها الجيش اللبناني في جنوب لبنان.



ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب الاتفاق، إلا أن تل أبيب رفضت الانسحاب وتم تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير الجاري.