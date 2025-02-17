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إعلام عبري: القاضية تأمر نتنياهو بالجلوس ولا تسمح له بالتصريح

11:46 ص الإثنين 17 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن القاضية تأمر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالجلوس ولا تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته.

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية بتل أبيب بالجلسة العاشرة للاستماع لأقواله بالاتهامات الموجهة ضده بما يتعلق بالفساد، وسط شجارات شهدها مطلع الجلسة.

وأكد موقع والا أن محاكمة نتنياهو شهدت صراخا في بدايتها، في حين احتج محامو الدفاع بسبب استمرار الجلسات لوقت طويل، إذ يطالب رئيس الوزراء بجلسات قصيرة متذرعا بالضرورات الأمنية نتيجة الحرب في غزة التي لم تعلن سلطات الاحتلال نهايتها.

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