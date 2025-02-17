إعلام روسي: بولندا احتجزت طائرة مصرية عليها سياح روس لأكثر من 10 ساعات

وكالات

قالت وسائل إعلام روسية إن السلطات البولندية، احتجزت فجر الأحد، طائرة من طراز A321 تابعة للشركة المصرية يونيفرسال للطيران، على متنها سياح روس، ومنعتها من التزود بالوقود وخدمات التموين، وذلك بعد هبوطها اضطراريا في مطار بوزنان.

وأقلعت الطائرة من مطار شرم الشيخ، متجهة إلى كالينينجراد، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية هبطت اضطراريًا في مطار مدينة بوزنان البولندية.

وبعد هبوط الطائرة منعت السلطات البولندية، الطائرة من المغادرة لأكثر من 10 ساعات ورفضت تزويدها بالوقود أو تقديم أي وجبات ومشروبات للركاب، بحسب وسائل الإعلام الروسية.

وكان على متن الطائرة 236 راكب، ومن بينهم أطفال ونساء حوامل، وتم السماح للطائرة بالمغادرة إلى وجهتها النهائية بعد أكثر ساعات.

وأكدت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، الأحد، أن طائرة تابعة للشركة المصرية يونيفرسال للطيران هبطت اضطراريًا في بولندا بسبب سوء الأحوال الجوية والثلوج.

وقال متحدث باسم وكالة روزافيا أرتيم كورينياكو في قناته على تليجرام، "غادرت طائرة إيرباص A321 التابعة لشركة الطيران المصرية وكانت تقل سياحًا روس، من مطار بوزنان (بولندا) في الساعة 11:55 بتوقيت موسكو وتوجهت إلى كالينينجراد (مطار خرابروفو)، بعدما ظلت في بولندا لأكثر من 10 ساعات.

وفي وقت سابق، قال سياح روس لصحيفة إزفستيا، إنهم لم يتمكنوا لمدة أكثر من 13 ساعات من السفر جوا إلى كالينينجراد من مدينة بوزنان البولندية، إذ هبطت طائرة قادمة من مصر بدلا من مطار خرابروفو.

واشتكى الركاب من نقص الطعام من الجانب البولندي ومنعهم من مغادرة الطائرة، إذ أوضحوا أنهم لم يسمح لهم بالخروج من الطائرة، وتم تقديم كعكة لكل واحد منهم كوجبة.