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توغّل إسرائيلي في قرية جنوبية بعد انتشار الجيش اللبناني بها

11:12 ص الإثنين 17 فبراير 2025

الجيش اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

توغلت قوة إسرائيلية، اليوم الاثنين في قرية انتشر بها الجيش اللبناني في جنوب البلاد.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية، "توغلت قوة إسرائيلية صباحًا نحو وسط بلدة كفرشوبا بعد انتشار الجيش اللبناني فيها".

ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً. ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الجاري .

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الجيش اللبناني وقف إطلاق النار لبنان إسرائيل
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