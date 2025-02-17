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تمديد إغلاق مكتب الجزيرة القدس وحظر عملها لـ60 يوما آخرين

11:10 ص الإثنين 17 فبراير 2025

مكتب الجزيرة

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وكالات
صدّقت المحكمة الإسرائيلية على قرار الحكومة تمديد إغلاق مكتب الجزيرة في القدس وحظر عملها لـ60 يوما آخرين.

في سبتمبر الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق في المكتب ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".

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