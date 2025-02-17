رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر

وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا.

وأكد ستارمر، أن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، قد يعرض الجنود البريطانيين "لخطر" إذا شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما مرة أخرى، وفقا لسكاي نيوز.

وكتب ستارمر في صحيفة "ديلي تلجراف"، أن هذا يعني أيضا "الاستعداد والرغبة في المساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، من خلال وضع قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر".

وأوضح أن المملكة المتحدة مستعدة للعب دور قيادي في دفاع وأمن أوكرانيا، بما في ذلك الالتزام بتقديم 3 مليارات جنيه إسترليني 3.78 مليار دولار سنويا حتى عام 2030.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأحد، على أن أوكرانيا وأوروبا ستشاركان في أي مفاوضات حقيقية ‬‬‬لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أن المحادثات التي ستجريها الولايات المتحدة مع روسيا هذا الأسبوع ستكون فرصة لمعرفة مدى جدية الرئيس الروسي بوتين بشأن السلام.

وهوّن روبيو أيضا من مخاوف الأوروبيين بشأن استبعادهم من المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة والمقرر عقدها في السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقال روبيو، إن عملية التفاوض لم تدخل مرحلة جادة بعد وإذا أحرزت المحادثات تقدما فسيتم إشراك الأوكرانيين وأوروبيين آخرين.

وأوردت رويترز في وقت سابق من يوم الأحد، أن مسؤولين أمريكيين سلموا مسؤولين أوروبيين وثيقة تسأل عن عدد القوات التي يمكنهم المساهمة بها بهدف تنفيذ اتفاق للسلام بين أوكرانيا وروسيا، من بين أسئلة أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال يوم الأحد، إنه يعتقد بأنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب، إنه يعمل بجد لتحقيق السلام، معبرا عن اعتقاده بأن بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان وقف القتال.