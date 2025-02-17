الرئيس السوري: كل من تلطخت يداه بالدم سيُحاسب وهناك أخطاء نحاول ضبطها



وكالات

كشفت مصادر تفاصيل حديث لقاء الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مع مجموعة من الشخصيات والوجهاء في محافظة اللاذقية أمس الأحد.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصادر خاصة قولها: إن الشرع التقى مجموعة من الشخصيات المؤهلة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري، والوجهاء، في اللاذقية.

تناول اللقاء وفق المصادر مسائل عديدة أبرزها: الحوار الوطني والمحاسبة والعدالة الانتقالية.

وتحدث الشرع بحسب المصادر عن عدالة على "مستوى المجتمع وعدالة على المستوى العسكري"، مؤكدا أن كل من تلطخت يداه بالدم سيحاسب، وفقا لسكاي نيوز.

وطلب الشرع من المساعدة في إعادة بناء الدولة، مشددا على ضرورة الاستفادة من الاقتصاديين السوريين والخبرات السورية، وعدم الاعتماد على الخبرات الخارجية.

ولم ينكر الشرع بحسب المصادر وجود أخطاء في هذه المرحلة، مؤكدا أنهم يحاولون قدر الإمكان ضبطها.

وكانت وسائل إعلام سورية، قد قالت إن زيارة الشرع للاذقية، يوم الأحد، تعد الأولى له للمحافظة الساحلية منذ توليه منصب رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية.

ورصدت مقاطع فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول موكب الشرع إلى ساحة الشيخ ضاهر وسط اللاذقية.

وتجمعت حشود من المواطنين في ساحة الشيخ ضاهر لاستقبال الشرع، وسط انتشار أمني واسع وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع.

وكان الشرع قد زار السبت مدينة إدلب حيث تجول في شوارعها وقام بزيارة إلى مخيمات النازحين.

كما قام الشرع في وقت لاحق يوم السبت، بزيارة مدينة حلب، وأقام جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عددامن وجهاء وأعيان حلب وريفها، بحضور المحافظ عزام الغريب وعدد من المسؤولين، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.