حاملًا 3 أولويات.. فلاديمير زيلينسكي يزور الإمارات



وكالات

أعلن فلاديمير زيلينسكي، فجر اليوم الاثنين، وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، مشيرا إلى أن الزيارة تتضمن ثلاث أولويات رئيسية.

وكتب زيلينسكي في قناته على "تليجرام": "زيارة رسمية مع السيدة الأولى إلى الإمارات العربية المتحدة، الأولوية هي أن يعود المزيد من مواطنينا إلى وطنهم من الأسر، والاستثمارات والشراكة الاقتصادية، وأيضا برنامج إنساني كبير".

وأرفق مع المنشور فيديو يظهر وصوله إلى الإمارات برفقة زوجته، ولم يذكر زيلينسكي معلومات أخرى بشأن مدة الزيارة، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد لاعبا رئيسيا في جهود الوساطة بتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث نجحت في تسهيل عدة عمليات لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وكان آخر تلك العمليات في 15 يناير الماضي حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة 25 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها النظام في كييف، وفي المقابل تم تسليم 25 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بجهود وساطة إنسانية من قبل الإمارات.