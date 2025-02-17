مقتل شخصين جراء تحطم طائرة شرق أتلانتا الأمريكية



وكالات

لقي شخصان حتفهما، إثر تحطم طائرة ذات محرك واحد بعد فترة وجيزة من إقلاعها ليل السبت من مطار صغير شرق أتلانتا، وفقا للسلطات الأمريكية.

قالت إدارة الطيران الاتحادية، إن الطائرة، من طراز "روكويل كوماندور"، تحطمت بالقرب من مطار كوفينجتون المحلي حوالي الساعة 11:40 مساء، وكان على متنها شخصان، بحسب روسيا اليوم.

وقالت الشرطة في بيان: "لم يكن هناك أي تواصل إضافي مع الطائرة بعد الإقلاع:.

وأشارت الشرطة إلى أن الضباط الذين استجابوا للحادث عثروا على حطام الطائرة والضحيتين في منطقة أحراش بشمال المدرج في مقاطعة نيوتن، التي تبعد حوالي 35 ميلا (55 كيلومترا) شرق وسط مدينة أتلانتا.

وتعمل السلطات على تحديد هوية الضحيتين، فيما تتولى إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في ملابسات الحادث.