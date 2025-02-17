مقتل قيادي من تنظيم "حراس الدين" إثر غارة جوية في سوريا



وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الاثنين، مقتل قيادي كبير في تنظيم "حراس الدين" التابع لـ "القاعدة" الإرهابي إثر غارة جوية شنتها مقاتلاتها شمال غرب سوريا.

قالت "سنتكوم" في بيان: "في 15 فبراير الجاري، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا استهدفت وقتلت مسؤولا ماليا ولوجستيا بارزا في تنظيم حراس الدين الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان: "هذه الغارة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية المستمر جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية مايكل كوريلا قوله: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وأفراد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في المنطقة".

والتحالف الدولي الذي تشكل في سوريا عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، يضم دول قطر والإمارات والسعودية والأردن والبحرين والمغرب، بالإضافة إلى دول غربية.