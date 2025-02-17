نتنياهو لوزير خارجية أمريكا: ستفتح أبواب الجحيم في غزة.. والأخير: يجب القضاء على حماس



وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعمل بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن لديهما "استراتيجية مشتركة حول متى ستفتح أبواب الجحيم في غزة".

وقال نتنياهو خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "لدينا استراتيجية مشتركة مع ترامب، بما في ذلك متى ستفتح أبواب الجحيم في غزة، وستفتح إذا لم يتم إطلاق سراح أي من رهائننا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "أشكر ترامب على الدعم الثابت فيما يتعلق بسياسة إسرائيل المستقبلية في القطاع، إذ أن الدعم الأمريكي سيساعدنا على تحقيق أهداف الحرب في غزة بشكل أسرع".

وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي بخصوص "الرؤية الجريئة له في غزة، وكيف يمكن تحويلها إلى واقع".

من جهته، قال روبيو: "لا يمكننا أن نستمر في نفس الدورة التي أوصلتنا إلى نفس المكان مرارا وتكرارا، لا يمكن لحماس أن تبقى قوة عسكرية أو حكومية، أو عنصرا يهدد بالعنف، فالسلام مستحيل. يجب القضاء على حماس".

وأضاف: "أريد أن أنقل إلى شعب هذا البلد العظيم، على الرغم من كل ما مر به وما سيمر به، أنتم بلد غير عادي، لقد نهضتم من رماد لحظة انحدار في تاريخ البشرية، في مواجهة التهديدات من جميع الجهات وأنتم مثال للعالم أجمع. لو كان هناك المزيد من إسرائيل في الشرق الأوسط، لكان هناك المزيد من السلام والهدوء".

وفي وقت سابق من أمس السبت، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، في أول محطة له ضمن جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا السعودية والإمارات.