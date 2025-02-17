إعلان

ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا

12:00 ص الإثنين 17 فبراير 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه قد يلتقي قريبًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد ترامب، خلال تصريحاته للصحفيين، أنه يعمل جاهدا لتحقيق السلام، معربًا عن قناعته بأن كلًا من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسعيان لوقف القتال.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لعقد محادثات أولية في السعودية خلال الأيام المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الحرب في أوكرانيا بوتين زيلينسكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب: قلت لنتنياهو افعل ما يحلو لك وحماس أفرجت عن الأسرى بسبب تصريحاتي

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور