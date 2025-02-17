ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه قد يلتقي قريبًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد ترامب، خلال تصريحاته للصحفيين، أنه يعمل جاهدا لتحقيق السلام، معربًا عن قناعته بأن كلًا من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسعيان لوقف القتال.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لعقد محادثات أولية في السعودية خلال الأيام المقبلة.