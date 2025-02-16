أكثر تطورًا.. الصين تختبر سفينتها الشبحية الأحدث- فيديو

وكالات

بدأت البحرية الصينية عمليات الاختبار لإحدى سفنها الحربية الجديدة من فئة "تايب-054 بي"، وفق ما ذكره موقع "نيفي ريكوجنيشن".

وذكر الموقع، أن السفينة الجديدة التي نُشرت بعض الصور لها خلال عمليات الاختبار، هي الثانية من الفئة "تايب-054 بي" التي يتم تدشينها لصالح سلاح البحرية الصينية، ما يشير إلى أن بكين تسعى إلى تعزيز قدراتها البحرية بصفتها قوة رائدة بين الدول صاحبة أقوى الأساطيل البحرية.

وأشار الموقع إلى أن تطوير البحرية الصينية للسفية "تايب-054 بي"، يأتي في إطار سعيها لمنافسة للولايات المتحدة التي تمتلك أسطولا ضخما من حاملات الطائرات والغواصات والبوارج البحرية.

ويحدد الخبراء، نقاط القوة التي تمتلكها بكين في قاعدتها الصناعية، كونها تهيمن على قطاع بناء السفن عالميا، سواء كان سفنا بحرية أو عسكرية، ما يجعل من اليسير تنفيذ مشاريعها البحرية التسليحية الطموحة.

وكشفت تقارير إعلامية، أن سفن "تايب-054 بي" الصينية تتمتع بتقنيات عالية تمكنها من التخفي عن الرادارات المعادية، لتتفوق بذلك على الفرقاطات المتواجدة في الخدمة من طراز "تايب-054 أيه"

وتشمل المنظومة التسليحية في هذه السفن مدافع من عيار 100 ملم، فضلا عن منصات إطلاق عمودية للصواريخ الدفاعية، إلى جانب رشاشات من عيار 30 ملم.