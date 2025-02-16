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إعلام عبري: رؤساء الأجهزة الأمنية طلبوا إرسال وفد لبحث المرحلة الثانية لكن نتنياهو رفض

10:35 م الأحد 16 فبراير 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين أن عدم التفاوض ليس خيارا مطروحا على الإطلاق.

وأكدت مصادر للقناة العبرية، أن واشنطن تسعى خلف الكواليس إلى تحقيق تسوية أوسع، موضحين أن الولايات المتحدة ترى صفقة الأسرى مرحلة أولى مهمة للغاية ولهذا تصر على استمرارها.

وذكرت المصادر، أن صلاحيات الوفد الإسرائيلي المتجه للقاهرة محدودة وسيبحث استمرار المرحلة الأولى للصفقة فقط، مشيرة إلى أن رؤساء الأجهزة الأمنية طلبوا إرسال وفد لبحث المرحلة الثانية لكن نتنياهو رفض.

وأوضحت المصادر، أن نتنياهو تراجع تحت الضغط وقرر إرسال وفد بصلاحيات محدودة لا تشمل المرحلة الثانية، لافتة إلى تقديرات بعقد اجتماع رفيع في قطر خلال الأيام المقبلة لبدء نقاش المرحلة الثانية.

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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نتنياهو
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