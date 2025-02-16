"هند رجب".. مؤسسة حقوقية تشكو وزير خارجية الاحتلال بالجنائية الدولية

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن مؤسسة هند رجب قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قبل زيارته لبروكسل.

وأشارت مؤسسة هند رجب، إلى أنه من المقرر أن يزور ساعر بروكسل في 18 فبراير الجاري، مؤكدة أن على بلجيكا أن تتحرك وفق القانون الدولي.

وشددت مؤسسة هند رجب، على أن ساعر شريك لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجريمة وهو مسؤول عن التهجير الجماعي والتجويع واضطهاد الفلسطينيين.