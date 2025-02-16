زيلينسكي: أي حل للحرب بدون أوكرانيا غير مقبول

واشنطن - (د ب أ)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لن يقبل بحل سلمي للصراع مع روسيا إذا لم تشارك بلاده في المحادثات.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه قبول صفقة تم التفاوض عليها بدون أوكرانيا، قال زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية "لا"، وذلك في ظل وجود إشارات على أن روسيا والولايات المتحدة قد تجريان محادثات ثنائية حول القضية.

وقال إن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية وإن الكلمات لا تكفي، وأشار إلى أن أحد الضمانات يمكن أن يكون العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واعتبر أن هذا هو الحل الأكثر ملاءمة لجميع الأطراف.

وأضاف زيلينسكي أنه بدون ضمانات أمنية، لا يعتقد أن اتفاقا اقتصاديا سينجح، داعيا إلى العدالة.

وحذر من أن وصول روسيا إلى الموارد المعدنية الواسعة في أوكرانيا سيكون خطرا، نظرا لأن المعادن النادرة لا يمكن استخدامها لصناعة الهواتف المحمولة أو السيارات الكهربائية فحسب ولكن أيضا الصواريخ.

وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، قال زيلنسكي إنه سيعيد التفاوض على معاهدة مع الولايات المتحدة حول استخراج المواد الخام، قائلا إنه لم يوافق على توقيع الاتفاقية لأنها لم تكتمل بعد.

كان زيلينسكي قد أكد أن أي استغلال لهذه الموارد من جانب الولايات المتحدة يجب أن يكون مرتبطا بضمانات أمنية تحمي أوكرانيا من أي عدوان روسي مستقبلي.

وأضاف لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "بالنسبة لي، من المهم جدا الربط بين نوع ما من الضمانات الأمنية وشكل ما من أشكال الاستثمارات".