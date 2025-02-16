وزير الخارجية الأمريكي: المزيد من الإسرائيليين في الشرق الأوسط يعني المزيد من السلام

وكالات

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعمل بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفق "استراتيجية مشتركة" تتعلق بالوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستتخذ إجراءات حاسمة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأحد، إن "لدينا استراتيجية متفق عليها مع ترامب، تتضمن توقيت التحركات في غزة، وسنتخذ خطوات تصعيدية إذا لم يُطلق سراح أسرانا".

وأضاف: "أشكر ترامب على دعمه الثابت لسياسة إسرائيل في غزة، فالمساندة الأمريكية ستسرّع تحقيق أهداف الحرب هناك"، مشيرا إلى أنه بحث مع الرئيس الأمريكي كيفية تحويل "رؤيته الجريئة بشأن غزة إلى واقع".

من جانبه، شدد روبيو على ضرورة إنهاء وجود حركة حماس، مؤكدًا أن استمرارها يمثل عائقًا أمام تحقيق السلام. وقال: "لا يمكننا الاستمرار في نفس المسار الذي يعيدنا إلى نقطة الصراع مرارًا وتكرارًا. لا يمكن لحماس أن تبقى قوة عسكرية أو سياسية، ويجب القضاء عليها".

وأضاف، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم": "أريد أن أؤكد لشعب إسرائيل أنكم أمة استثنائية، تواجهون التحديات من جميع الجهات، ولو كان هناك المزيد من إسرائيل في الشرق الأوسط، لكان هناك المزيد من السلام والاستقرار".