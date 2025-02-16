إعلان

الولايات المتحدة.. مقتل 9 أشخاص في أحدث موجة من الطقس الشتوي

09:14 م الأحد 16 فبراير 2025

ارتفاع حصيلة الفيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لويزفيل (كنتاكي) (أ ب)

لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في أحدث موجة من الطقس القاسي الذي ضرب الولايات المتحدة، بينهم 8 أشخاص في ولاية كنتاكي لقوا حتفهم عندما ارتفع منسوب المياه في الخلجان جراء الأمطار الغزيرة وغمرت مياه الأمطار للطرق.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، اليوم الأحد، إنه يجب إنقاذ مئات الأشخاص الذين حوصروا جراء الفيضانات.

وأشار بشير إلى أن العديد من الوفيات، من بينهم أم وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، نجمت عن تعطل سيارات في منسوب مرتفع من المياه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيضانات كنتاكي الطقس الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
خريطة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات العارضة.. 35 عملا دراميا بالأسماء والصور