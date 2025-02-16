الولايات المتحدة.. مقتل 9 أشخاص في أحدث موجة من الطقس الشتوي

لويزفيل (كنتاكي) (أ ب)

لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في أحدث موجة من الطقس القاسي الذي ضرب الولايات المتحدة، بينهم 8 أشخاص في ولاية كنتاكي لقوا حتفهم عندما ارتفع منسوب المياه في الخلجان جراء الأمطار الغزيرة وغمرت مياه الأمطار للطرق.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، اليوم الأحد، إنه يجب إنقاذ مئات الأشخاص الذين حوصروا جراء الفيضانات.

وأشار بشير إلى أن العديد من الوفيات، من بينهم أم وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، نجمت عن تعطل سيارات في منسوب مرتفع من المياه.