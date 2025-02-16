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"الله يحميكِ يا جدو".. 12 صورة من احتفال العاهل الأردني بميلاد حفيدته أمينة

08:56 م الأحد 16 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
  • عرض 12 صورة
    العاهل الأردني يستقبل حفيدته أمينة
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وكالات

أعلن الديوان الملكي الأردني عن استقبال الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس لمولودتهما الأولى، التي أسمياها أمينة.

وهنأ الملك عبدالله الثاني ابنته بهذه المناسبة، ناشرًا صورة تجمعه بحفيدته الجديدة، وعلق قائلًا: "أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة.. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين.. الله يحماكِ جدو".

وعبرت الملكة رانيا العبدالله عن سعادتها بالمولودة الجديدة، قائلة: "إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان، والحمد لله على سلامتكِ حبيبتي".

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الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني الملكة رانيا رانيا العبدالله الأميرة إيمان
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