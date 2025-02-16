نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيل في إسقاط الأسد.. ماذا قال؟

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده "لم تحصل على الزهور من دمشق بعد سقوط الأسد، لكن لا بأس في ذلك".

وأثارت تصريحات نتنياهو العديد من التساؤلات حول مدى تورط إسرائيل في إضعاف النظام السوري، خاصة مع استمرار الغارات الجوية التي تستهدف مواقع عسكرية داخل سوريا.

كان نتنياهو، قال اليوم الأحد، إنه عقد مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأضاف نتنياهو، إن "أي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي مخطئة للغاية".