القيادة المركزية الأمريكية: خفر السواحل اليمني يعترض شحنة أسلحة إيرانية متطورة للحوثيين

وكالات

أشادت القيادة الوسطى الأمريكية بتمكن خفر السواحل اليمني من اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متطورة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المدعومة من طهران، وشملت مسيرات ومعدات اتصال وأنظمة عسكرية نوعية.

وأضافت القيادة في بيان لها، أن خفر السواحل اعترض سفينة شراعية في جنوب البحر الأحمر كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن القارب، الذي يُعتقد أنه قادم من إيران، كان يحمل حاوية بطول 40 قدمًا تحتوي على هياكل صواريخ كروز، ومحركات نفاثة، وطائرات استطلاع وانتحارية بدون طيار، إلى جانب رادارات بحرية وأنظمة تشويش متقدمة.