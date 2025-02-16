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البث العبرية: مفاوضات القاهرة ستناقش إدخال المنازل المؤقتة والمعدات الطبية لغزة

08:29 م الأحد 16 فبراير 2025

المنازل المتنقلة

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن مفاوضات القاهرة غدا ستناقش قضايا منها إدخال البيوت المؤقتة "الكرفانات" والمعدات الطبية إلى غزة.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن هناك محادثات جارية لبدء مفاوضات في قطر الأسبوع المقبل لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدة أن الأمر يعتمد على مناقشة الكابينت غدا وموافقته على إرسال وفد رفيع إلى الدوحة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيجتمع مع الكابينت غدا لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكشف ديوان مكتب نتنياهو أنه أوعز لوفد المفاوضات بالتوجه غدا إلى القاهرة لمناقشة استمرار تنفيذ المرحلة الأولى.

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