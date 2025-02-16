"الخيار لأهل غزة".. تصريح مثير للجدل لنتنياهو بشأن خطة ترامب للتهجير

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم "رؤية جريئة"، متسائلًا: "لماذا لا نعطي أهالي غزة الخيار؟"، دون أن يوضح طبيعة هذا الخيار.

وأكد نتنياهو أن لقاءه مع ترامب كان "مهمًا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل على إعادة تشكيل الواقع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن بلاده تمكنت من "القضاء على قادة حزب الله وحماس، وخلق واقع جديد"، مشددًا على أن وزير الخارجية الأمريكي يُعد "صديقًا مقربًا" لإسرائيل، حيث ناقش معه سبل استكمال "التغيير" في المنطقة.