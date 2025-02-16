مستشار الأمن القومي الأمريكي: نستحق "رد الجميل" مقابل دعم أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، إن الولايات المتحدة تستحق "رد الجميل" من أوكرانيا مقابل دعمها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرا إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيكون "حكيما جدا" إذا وافق على صفقة المعادن التي عُرضت عليه الأسبوع الماضي.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن شخصين مطلعين على المحادثات، عرضت الولايات المتحدة على أوكرانيا اتفاقا أحادي الجانب يضمن وصولها إلى المعادن النادرة الأوكرانية بعد الحرب، لكنها لم تقدم ضمانات بمشاركة أوكرانيا في مفاوضات السلام بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب.

وخلال ظهوره على قناة فوكس نيوز، وصف والتز الصفقة بأنها "حماية بحد ذاتها"، مضيفا: "لا أعتقد أن هناك ضمانا أمنيا أفضل من أن تكون شريكا استثماريا للرئيس ترامب".

وأضاف: "الشعب الأمريكي يستحق استرداد جزء مما دفعه، ويستحق نوعا من رد الجميل مقابل المليارات التي استثمرها في هذه الحرب"، مشددا على أن زيلينسكي سيكون "حكيما جدا" إذا أبرم هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة.