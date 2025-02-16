مقرب من زيلينسكي: لم تتم دعوة أوكرانيا للمحادثات الأمريكية الروسية في السعودية

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأحد، إن أوكرانيا لم تتم دعوتها للمحادثات الأمريكية الروسية في السعودية.

وأكد المصدر، أن أوكرانيا علمت بالمحادثات من خلال وسائل الإعلام، موضحا أن دبلوماسيين أوكرانيين سيسافرون إلى السعودية بشكل مستقل.

وشدد المصدر، على أن من الضروري أن تحضر أوكرانيا وأوروبا إذا كانت المحادثات تدور بشأنهما.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، قوله إن واشنطن ستواصل المحادثات لإنهاء حرب أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إنه سيتوجه الليلة إلى السعودية مع مستشار الأمن القومي لإجراء محادثات مع روسيا.

وأعرب ويتكوف، عن أمله في أن يحقق المشاركون في المحادثات تقدما جيدا بشأن روسيا وأوكرانيا خلال المحادثات في السعودية.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوج، أمس السبت، إن أوروبا لن يكون لها مقعد في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين سعوا إلى طمأنة أوكرانيا بأنها ستكون حاضرة في المفاوضات مع روسيا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين، قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال لنظيره الأوكراني أندريه سيبيها إن واشنطن لا تنوي إبعاد كييف عن المحادثات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مسؤولين أوروبيين يصيغون ردا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاده أنه لتحقيق سلام بأوكرانيا فأنتم بحاجة لأوروبا.

وأكد مسؤولون، أنه قد لا يقر أي برلمان أوروبي نشر قوات بأوكرانيا إن لم تشارك أوروبا بصياغة السلام.