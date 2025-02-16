"بطرس غالي".. الخارجية تُحيي ذكرى وفاة سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق

وكالات

أحيت وزارة الخارجية الذكرى التاسعة لوفاة د. بطرس بطرس غالي السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة، أحد أبرز الرموز الدبلوماسية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأحد: "تحل اليوم الذكرى التاسعة لوفاة د. بطرس بطرس غالي، أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية والقانون، والسكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة خلال الفترة 1992 - 1996، تاركا وراءه إرثا عظيما وممتدا في دعم التنمية والسلم والأمن الدوليين والتعايش السلمى".

وأشارت الخارجية، إلى أن د. بطرس غالي "يُعد أحد أهم أعلام الدبلوماسية المصرية على مدار تاريخها، حيث أثراها بالكثير من التفاني والعطاء، وترك رصيدا زاخرا من الإنجازات والعلامات المضيئة في مسيرة مهنية اتسمت بالنزاهة والإخلاص في العمل والحرفية فى المحافل الإقليمية والدولية".

وأضافت: "منذ تقلد د. غالي منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية ترك بصمة تاريخيّة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مدافعا عن المواقف المصرية والعربية، فضلا عن اهتمامه بالقارة الإفريقية ومساندته للعديد من قضايا القارة ودعم التنمية الأفريقية".

وأوضح البيان أن د. بطرس غالي "حرص خلال توليه منصب سكرتير العام الأمم المتحدة، كأول عربي وإفريقي يتبوأ هذا المنصب، على تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة دون تمييز، وسعى جاهدا لتطوير آليات عمل المنظمة الأممية من خلال مبادرات دولية تظل آثارها ممتدة حتى الآن".