نتنياهو: أدعم تعيين زمير رئيسًا للأركان بسبب توجهه الهجومي

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدعم مع وزير الدفاع تعيين إيال زمير رئيسا لهيئة الأركان، لأن لديه توجها هجوميا، بحسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو أن علينا تحقيق النصر المطلق ولكن من الواضح أننا أمام انتصارات لم نحلم بها من قبل، وقال "نحن على أعتاب تغيير تاريخي لضمان مستقبل إسرائيل".

كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الحكومة وافقت على تعيين إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي.