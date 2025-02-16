حزب الله: الإعمار مسؤولية الدولة اللبنانية وسنتعاون معها في هذا الأمر

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، إن جماعته سعت من أجل استقرار المؤسسات في لبنان، مؤكدا أن دور حزب الله وحركة أمل الشيعيتين كان أساسيا في تسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية.

وأشار قاسم، إلى أن مسؤولية الدولة اللبنانية تتمثل في العمل لدفع إسرائيل إلى الانسحاب في 18 فبراير، مشددا على أن موقف الدولة اللبنانية يجب أن يكون صلبا في قضية الانسحاب الإسرائيلي والعمل على إعادة الإعمار.

وأكد قاسم، أن الإعمار مسؤولية الدولة اللبنانية وأن حزب الله سيتعاون معها في هذا الأمر، مضيفا "سنعمل مع حركة أمل والقوى السياسية لنكون شركاء في تعمير لبنان".

وخلال كلمته، اقترح الأمين العام لحزب الله اللبناني على الحكومة إجراء التعيينات الإدارية بعيدا عن المحاصصة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قرر منع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار بيروت لتجنب قصفه إسرائيليا و"نحن نتساءل أين السيادة".

وأوضح قاسم، أن حزب الله ضد الاعتداء على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل".