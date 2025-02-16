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روبيو: إيران تقف وراء كل ما يهدد السلام في الشرق الأوسط

07:24 م الأحد 16 فبراير 2025

ماركو روبيو

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واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط تركز بشكل لافت للنظر على النظام الإيراني.

وأضاف روبيو في أول مؤتمر صحفي مشترك له بصفته وزيرا للخارجية الأمريكية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "العامل المشترك في كل هذه التحديات هو إيران، إنها المصدر الأعظم لعدم الاستقرار في المنطقة.. وراء كل جماعة إرهابية، ووراء كل عمل من أعمال العنف، ووراء كل نشاط مزعزع للاستقرار، ووراء كل ما يهدد السلام والاستقرار لملايين البشر الذين يسمون هذه المنطقة موطنهم، هي إيران"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وتابع بالقول: "أعني بإيران آية الله، وأعني بإيران نظامها، النظام الذي لا يؤيده شعبه بالمناسبة.. الشعب الإيراني ضحية لهذا النظام؛ لذا أعتقد أنه من المهم أن نشير باستمرار إلى أنه - سواء تحدثنا عن حماس أو حزب الله أو العنف في الضفة الغربية أو زعزعة الاستقرار في سوريا أو الميليشيات في العراق أو أي من هذه القضايا، فإنهم جميعا لديهم عامل مشترك واحد، إيران".

وأضاف: "يجب معالجة هذا الأمر، ولا يمكن أن تكون هناك إيران نووية أبدا، إيران النووية التي يمكنها بعد ذلك أن تحمي نفسها من الضغوط والإجراءات، لا يمكن أن يحدث ذلك أبدا".

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ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي ترامب الشرق الأوسط إيران آية الله
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