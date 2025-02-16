السجون الإسرائيلية: معتقلون طرقوا الأبواب بسجن عوفر وقواتنا اقتحمت الزنازين

وكالات

قالت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن معتقلين أمنيين في سجن عوفر قاموا بالطرق على الأبواب والإخلال بالنظام.

وأشارت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلي وحدة السجون استخدموا الوسائل اللازمة واقتحموا الزنازين والحدث مستمر.

من جانبه، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، إن وحدات القمع بإدارة سجون الاحتلال تقتحم قسما في سجن عوفر وتعتدي على الأسرى بالضرب والغاز.