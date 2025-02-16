حزب الله: الإبادة السياسية مجرد أحلام وغير قابلة للتطبيق مع الشعب الفلسطيني

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، إن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القضية الفلسطينية خطيرة جدا وعملية إبادة سياسية.

وأكد قاسم، أن الإبادة السياسية مجرد أحلام وغير قابلة للتطبيق مع الشعب الفلسطيني، موضحا أن كل ما تفعله إسرائيل في المنطقة يتم بتوجيه وقيادة أمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "فوكس نيوز" نيوز الأمريكية نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إنه يعتقد أن الوضع مستقر في ما يتعلق بوقف إطلاق النار بغزة والأمور تسير كما ينبغي.

وأشار ويتكوف، إلى أنه ربما كانت هناك ملابسات جرى خلالها إطلاق نار لكنه يأمل ألا تؤثر على صمود الاتفاق، موضحا أن المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تعقيدا لأنها تشمل إنهاء الحرب وخروج حماس من غزة.

وأكد ويتكوف، أن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة كان إنجازا، لافتا إلى أن الظروف في غزة خطيرة وهناك 30 ألف قذيفة غير منفجرة في جميع أنحاء القطاع.

وأوضح ويتكوف، أن كل المباني في غزة هدمت وما حدث في القطاع دمار شامل، مضيفا "سيتعين علينا أن نصل إلى مرحلة إعادة إعمار غزة".