الطيران المدني الإيراني: إلغاء جميع الرحلات إلى لبنان حتى بعد غد الثلاثاء

طهران - (د ب أ)

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية "حسين بور فرزانة"، أنه في ضوء القضايا الأمنية التي تسود مطار بيروت حاليا، فقد تم إلغاء جميع الرحلات إلى لبنان، حتى بعد غد الثلاثاء كحد أدنى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه الخطوة تأتي بعد أن اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله المدعوم من إيران باستخدام الرحلات الجوية المدنية المتجهة إلى بيروت لتهريب الأموال.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الأحد، علّق بور فرزانة، رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، على خبر تهديد إسرائيل "باستهداف الطائرات الايرانية المتجهة الى لبنان"، قائلا : "إنني لم أسمع كلمة التهديد، ولكن في ضوء ما دار خطيا بين منظمة الطيران المدني الإيرانية ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منا تعليق الرحلات الإيرانية المتجهة الى هذا البلد حتى بعد غد الثلاثاء، نظرا للظروف الأمنية الخاصة في بيروت وإلغاء جميع الرحلات الخارجية، وعليه سوف تتوقف عمليات نقل الركاب الإيرانيين في غضون هذه الفترة".

وأكد بور فرزانة على أن منظمة الطيران المدني الإيرانية ستتابع هذا الأمر يوميا، مردفا "إننا سنقوم بحل هذه المشكلة قطعا".