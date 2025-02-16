وزير الخارجية الأمريكي: ترامب حريص على التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي تواصل مع إيران ولا توجد منها إشارات على الاهتمام بمحادثات حول برنامجها النووي.

وأشار روبيو، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد حرصه على الوصول إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي عبر التفاوض.

وفي تعليقه على التقارير عن ضربة إسرائيلية محتملة ضد أهداف نووية إيرانية، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه يتعين على إسرائيل العمل للدفاع عن أمنها.

وقبل أيام، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" خلصت في آخر عهد الرئيس السابق جو بايدن إلى أن إسرائيل تدرس ضرب مواقع نووية إيرانية هذا العام.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن التحليل الاستخباري خلص إلى أن إسرائيل تسعى للحصول على دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ الضربات ضد إيران.

وكشف مسؤول أمريكي، أن الاستخبارات المركزية أعدت مع تولي ترامب الحكم، تقريرا عن دراسة إسرائيل ضرب منشآت نووية بإيران، مؤكدا أن الدعم العسكري الأمريكي سيكون ضروريا لأي هجوم إسرائيلي على مواقع إيران النووية المحصنة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الأربعاء الماضي، إن التفاوض مع واشنطن التي تنهج سياسة الضغوط القصوى وتهدد باستخدام القوة لن يؤمن مصالح طهران.

وأكدت الخارجية الإيرانية، على أن الشعب الإيراني لن يقبل أبدا التفاوض تحت الضغط، مشددة على أن سياسة الترهيب والتهديد غير مجدية مع طهران.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى التزام طهران بإيجاد حلول دبلوماسية لرفع العقوبات وستستمر في التشاور مع الأطراف المعنية، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها لن تتردد في الرد بحزم على أي اعتداء يمس أمنها القومي وستستخدم قوتها للرد على التهديدات.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الخط الأحمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو عدم السماح لإيران بامتلاك قدرات نووية.