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زيلينسكي: بوتين خائف من ترامب الذي يمكنه دفعه إلى مفاوضات السلام

06:32 م الأحد 16 فبراير 2025

فلاديمير زيلينسكي

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وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن يعتقد أن بوتين خائف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمكنه دفعه إلى مفاوضات السلام.

وأكد زيلنسكي، أن بوتين لا يريد أي سلام، مشيرا إلى أن لديه معلومات استخبارية تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستعد لغزو دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" المجاورة.

وأوضح زيلنسكي، أنه سيكون من الصعب جدا على أوكرانيا البقاء على قيد الحياة من دون المساعدة العسكرية الأمريكية، مشددا على أنه لن يقبل أبدا اتفاق سلام تفاوضت عليه الولايات المتحدة وروسيا دون مشاركة كييف.

وأشار زيلنسكي، إلى أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الناتو فسيكون ذلك بمثابة تدمير للحلف، مضيفا "أردت أن تكون أوكرانيا في أولوية ترامب وليس روسيا".

ولفت زيلنسكي، إلى أن أوكرانيا ليست كبيرة مثل روسيا لكن من الناحية الاستراتيجية فإنها أكثر أهمية للولايات المتحدة لأنهما شركاء، معربا عن استعداده لبحث التنازل عن أراض محتلة كجزء من صفقة دبلوماسية تمكن أوكرانيا من الانضمام للناتو.

وشدد زيلنسكي، على أنه ما زال مؤمنا بإمكانية انتصار أوكرانيا في الحرب، موضحا أن أي صفقة تتعلق بالمعادن الأوكرانية يجب أن تأتي مع ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن المعاهدة الاقتصادية لن تنجح إذا لم تحصل كييف على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

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