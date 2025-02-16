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الكابينت يجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

06:29 م الأحد 16 فبراير 2025

الكابينت

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وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيجتمع مع الكابينت غدا لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض".

وأضاف نتنياهو، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيها أبواب جهنم على غزة إذا لم تطلق حركة حماس كل أسرانا".

وأشار نتنياهو إلى أن دعم وزير الخارجية الأمريكية الثابت لإسرائيل سيستمر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن "أبواب الجحيم ستفتح" إذا لم تفرج حماس عن "جميع" الأسرى الإسرائيليين في غزة بحلول ظهر السبت، مضيفًا أنه "سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى" مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.

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الكابينت الاحتلال الإسرائيلي اتفاق غزة
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