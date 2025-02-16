"قطعوا رجلي".. أسير فلسطيني محرر يروي قصة تعذيبه في سجون الاحتلال (فيديو)

وكالات

روي الأسير الفلسطيني المحرر عادل تيسير صبيح وهو يبكي قصة تعذيبه داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا " قطعوا رجلي وشُفت كل أنواع التعذيب".

"مش مصدق إني بغزة، مش مصدق إنه فيها ناس.. والله كسرنا شوكة اسرائيل"



الكلمات الأولى للأسير المحرر عادل تيسير صبيح لحظة وصوله قطاع غزة، والذي بترت قدمه أثناء أسره. pic.twitter.com/zBS0QcgTmF — Taqadomi (@taqadomy_ps) February 15, 2025

وأضاف "أُعتقلت من مجمع الشفاء الطبي وأخذوني كدرع بشري وضربوني في قدمي، وقالوا لي يجب بتر قدمك أو تتعرض للموت. فوافقت على البتر".

وتابع صبيح خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وصوله قطاع غزة "مش مصدق إني في غزة".

عادل تيسير صبيح، أحد الأسرى المحررين، يروي تفاصيل معاناته داخل سجون الاحتلال، حيث تعرض لإهمال طبي أدى إلى بتر ساقه قسراً. تأتي هذه القصة كجزء من الانتهاكات المستمرة التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية. pic.twitter.com/3dvrdPWlfO — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) February 15, 2025

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الأسير المحرر، الذي خضع لأكثر من 26 عملية جراحية تعرض فيها للموت 3 مرات.

🎥- بعد أن بتر الاحتلالُ ساقه أثناء اختطافه وسجنه، وصل الشاب عادل صبيح، أحد الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل، إلى قطاع غزة. pic.twitter.com/W3jhjiHD5u — عربي بوست (@arabic_post) February 15, 2025

وأفرجت إسرائيل، أمس السبت، عن 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، مقابل تسليم حماس 3 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية لهيئة الصليب الأحمر الدولي.