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"قطعوا رجلي".. أسير فلسطيني محرر يروي قصة تعذيبه في سجون الاحتلال (فيديو)

06:10 م الأحد 16 فبراير 2025

عادل تيسير صبيح

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وكالات

روي الأسير الفلسطيني المحرر عادل تيسير صبيح وهو يبكي قصة تعذيبه داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا " قطعوا رجلي وشُفت كل أنواع التعذيب".

وأضاف "أُعتقلت من مجمع الشفاء الطبي وأخذوني كدرع بشري وضربوني في قدمي، وقالوا لي يجب بتر قدمك أو تتعرض للموت. فوافقت على البتر".

وتابع صبيح خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وصوله قطاع غزة "مش مصدق إني في غزة".

وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الأسير المحرر، الذي خضع لأكثر من 26 عملية جراحية تعرض فيها للموت 3 مرات.

وأفرجت إسرائيل، أمس السبت، عن 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، مقابل تسليم حماس 3 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية لهيئة الصليب الأحمر الدولي.

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