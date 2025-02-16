مبعوث ترامب للشرق الأوسط: سأتوجه الليلة إلى السعودية لإجراء محادثات مع روسيا

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، إنه سيتوجه الليلة إلى السعودية مع مستشار الأمن القومي لإجراء محادثات مع روسيا.

وأعرب ويتكوف، عن أمله في أن يحقق المشاركون في المحادثات تقدما جيدا بشأن روسيا وأوكرانيا خلال المحادثات في السعودية.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوج، أمس السبت، إن أوروبا لن يكون لها مقعد في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين سعوا إلى طمأنة أوكرانيا بأنها ستكون حاضرة في المفاوضات مع روسيا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين، قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال لنظيره الأوكراني أندريه سيبيها إن واشنطن لا تنوي إبعاد كييف عن المحادثات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مسؤولين أوروبيين يصيغون ردا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاده أنه لتحقيق سلام بأوكرانيا فأنتم بحاجة لأوروبا.

وأكد مسؤولون، أنه قد لا يقر أي برلمان أوروبي نشر قوات بأوكرانيا إن لم تشارك أوروبا بصياغة السلام.