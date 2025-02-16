زيلينسكي: لم أسمح للوزراء بالتوقيع على الاتفاقية لأنها ليست جاهزة لحمايتنا مصالحنا

وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه وزراءه بعدم توقيع اتفاق مقترح يمنح الولايات المتحدة حق الوصول لمعادن أرضية نادرة.

وأكد مسؤول أوكراني كبير:، أن الاقتراح الأمريكي لم يشمل أي ضمانات أمنية محددة في المقابل.

وقال زيلينسكي، إنه لم يسمح للوزراء بالتوقيع على الاتفاقية لأنها في رأيه ليست جاهزة لحماية أوكرانيا ومصالحها.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، إلى أن قرار زيلنسكي عدم قبول الاقتراح قصير النظر.