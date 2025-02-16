وزير الخارجية الأمريكي بالقدس: يجب القضاء على حماس وبوجودها يصبح السلام مستحيلًا

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن حركة حماس يجب ألا تظل القوة الحاكمة في قطاع غزة.

وتابع ماركو ربيو قائلا: "طالما ظلت (حماس) قائمة كقوة يمكنها الحكم أو الإدارة أو قوة يمكنها التهديد باستخدام العنف، يصبح السلام مستحيلا"، مشددا على أنه يجب القضاء على حماس.

وفي تصريحات، بعد لقائهما في القدس، أكد نتنياهو وروبيو مجددا على أنه يجب عدم السماح لإيران بتطوير أو امتلاك أسلحة نووية واتهما طهران بتأجيج عدم الاستقرار.

وذكر روبيو أن "إيران تقف وراء كل مجموعة إرهابية، ووراء كل عمل عنف، وكل نشاط مزعزع للاستقرار، وكل شيء يهدد السلام والاستقرار لملايين الأشخاص الذين يعتبرون هذه المنطقة وطنا لهم".

وطالب نتنياهو وروبيو أيضا بنزع سلاح حزب الله اللبناني، وفي الوقت ذاته، أكد نتنياهو أن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار المستمر في لبنان.

وأشاد روبيو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ "شجاعته" في اقتراح خطة لمستقبل قطاع غزة تجاوزت "الأفكار المستهلكة" في الماضي.

وكان ترامب قد أثار مؤخرا غضب الدول العربية وجماعات حقوق الإنسان عندما اقترح إعادة توطين حوالي مليوني نسمة من سكان غزة بشكل دائم في دول عربية وتحويل المنطقة الساحلية المدمرة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقال نتنياهو إنه يعمل بـ "تعاون كامل" مع ترامب بشأن "استراتيجية مشتركة"، مضيفا أن ترامب هو "أعظم صديق لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض".