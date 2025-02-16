أبو الغيط يستنكر مماطلات إسرائيل في الانسحاب الكامل من جنوب لبنان

القاهرة – (أ ش أ)

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مراوغات إسرائيل ومماطلاتها في تنفيذ الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، بحسب ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق على تمديده حتى يوم 18 فبراير الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إن أبو الغيط أكد ضرورة أن يكون الانسحاب الإسرائيلي كاملًا وفي الموعد المتفق عليه، وأن أية مماطلة بهذا الشأن تعني تعمدا لاستدعاء الأزمة، لافتًا إلى أن الأطراف الضامنة للاتفاق عليها العمل سريعًا على بذل الضغوط الكافية على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم التعهد به.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام يتضامن بشكل كامل مع موقف الدولة اللبنانية الواضح والحاسم في رفض بقاء إسرائيل في أية نقاط بعد إتمام عملية الانسحاب، أو تأجيل هذا الانسحاب مرة أخرى تحت ذرائع غير مقبولة.