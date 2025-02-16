الشؤون الدينية بالحرمين: الخطة التشغيلية لشهر رمضان ستسهم في تحسين تجربة الزوار

مكة المكرمة – (أ ش أ)

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك ستسهم في تحسين تجربة الزوار للحرمين الشريفين.

وقال الشيخ السديس- في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد- إن من أهداف الخطة التشغيلية لشهر رمضان نشر الهداية للعالمين من خلال الأعداد المليونية التي تأتي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين.

وأشار إلى وجود تناغم وتعاون كامل مع جميع الجهات الخدمية والأمنية لتعزيز راحة المعتمرين والمصلين.

كما أكد الشيخ السديس، الحرص على الجودة والإتقان في تقديم الخدمات والعمل المحوكم في الأعمال والمبادرات والبرامج، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الرقمنة في الخطة التشغيلية لشهر رمضان.