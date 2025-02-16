إعلان

الشؤون الدينية بالحرمين: الخطة التشغيلية لشهر رمضان ستسهم في تحسين تجربة الزوار

04:47 م الأحد 16 فبراير 2025

الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مكة المكرمة – (أ ش أ)

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك ستسهم في تحسين تجربة الزوار للحرمين الشريفين.

وقال الشيخ السديس- في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد- إن من أهداف الخطة التشغيلية لشهر رمضان نشر الهداية للعالمين من خلال الأعداد المليونية التي تأتي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين.

وأشار إلى وجود تناغم وتعاون كامل مع جميع الجهات الخدمية والأمنية لتعزيز راحة المعتمرين والمصلين.

كما أكد الشيخ السديس، الحرص على الجودة والإتقان في تقديم الخدمات والعمل المحوكم في الأعمال والمبادرات والبرامج، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الرقمنة في الخطة التشغيلية لشهر رمضان.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المسجد الحرام المسجد النبوي عبدالرحمن السديس شهر رمضان المبارك الحرمين الشريفين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعيرات دموية بالمخ.. ماذا نعرف عن مرض الخطيب؟
فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة